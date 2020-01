Autostrade: ecco dove scattano i rincari

Forse non sarà di consolazione per chi, anche negli ultimi giorni, ha dovuto fare i conti con code causate dai cantieri e con disagi ancor peggiori causati dalla chiusura, più o meno improvvisa, di intere tratte autostradali, ma nel 2020 i pedaggi autostradali rimarranno per lo più invariati.

Costi invariati, dunque, come ha comunicato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti italiano, per il 95% delle tratte - comprese quelle piemontesi. A far eccezione la Pedemontana lombarda, particolarmente utilizzata da chi deve raggiungere l'aeroporto della Malpensa. L’autostrada lombarda fa parte del 5% di rete autostradale il cui pedaggio diventerà più salato nel nuovo anno. L'incremento sarà dello 0,8%: il più basso tra quelli previsti. Gli altri tratti interessati da aumenti sono le Concessioni autostradali venete CAV (1,2%), l’Autovia padana che gestisce il tratto Piacenza - Brescia (4,88%) e la Bre.Be.Mi. (3,79%). I pedaggi del restante 95% della rete italiana, invece, non saranno toccati, fa notare il ministero.