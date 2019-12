Fuori strada con l'auto: due ragazzi in ospedale

Due ragazzi sono finiti in ospedale dopo che l'auto sulla quale viaggiavano è uscita di strada, poco dopo le 11, sulla SP 65 tra Ghislarengo e Rovasenda.

Per cause al vaglio delle forze dell'ordine, la vettura, alimentata a Gpl, è finita in campo adiacente la strada, rilbaltandosi e capottando. Sul posto, per i soccorsi, è squadra Vigili del fuoco di Vercelli che si è occupata di mettere in sicurezza la vettura e di verificare che non ci fossero perdite di Gpl; un mezzo del 118 di Gattinara che ha prestato le prime cure ai feriti, poi stati trasportati all'ospedale di Biella. Gli accertamenti sulla dinamica sono condotti dai carabinieri della stazione di Buronzo.