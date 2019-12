Agricoltore di 54 anni trovato morto in casa

E' stato trovato morto in casa, colpito da un improvviso malore, nella mattina di martedì 31 dicembre: lutto nel mondo dell'agricoltura per Stefano Balossino, 54 anni, residente a Prarolo e conduttore di un'azienda a Pezzana.

A ritrovare l'uomo, ormai senza vita, è stata una squadra dei Vigili del fuoco di Vercelli che, intorno alle 9,30, è intervenuta nell'abitazione dell'uomo su richiesta della sorella che non riusciva a mettersi in contatto con lui né ad aprire la porta.



Trovando l'uomo privo di coscienza, il personale ha tentato di rianimarlo e attuare le manovre di Primo soccorso sanitario con l'impiego del DAE (Defibrillatore automatico esterno) fino all'arrivo del personale sanitario del 118 che, purtroppo, ha constatato il decesso del 54enne. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Vercelli per i rilievi di rito.

Secondo le prime informazioni la morte sarebbe dovuta a un improvviso malore che ha stroncato l'agricoltore. Balossino, conosciutissimo in paese e nel mondo agricolo della Bassa, lascia due figli e due sorelle. Era cugino del vicesindaco di Asigliano, Lillo Bongiovanni, tra i primi a commentare con grandissimo dolore l'improvvisa morte del parente. La data dei funerali non è ancora stata resa nota.