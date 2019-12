Aspettando il 2020: tra feste in piazza e cenoni tra le vette del Rosa

Conto alla rovescia per l'addio al 2019: come da tradizione, a Vercelli, la festa è doppia. Si inizia alle 19,30 con il concerto spettacolo della Camerata Ducale che, al Teatro Civico, attende abbonati e amici per una serata ricca di sorprese (gli ultimi 30 biglietti gratuiti per l'ingresso al teatro sono disponibili dalle 18,30 al botteghino), e si prosegue in piazza Cavour dove i vercellesi si possono dare appuntamento per una serata di festa e musica aspettando il brindisi di mezzanotte. Star della festa in piazza sono Andreino e Dj Walter Fargetta, direttamente da Radio 105. Si inizia a ballare dalle 22, e si proseguirà tutta la notte, almeno fino alle 2. Con un occhio di riguardo ai divieti (quello relativo al consumo di bevande in contenitori di vetro e quelli su botti e spray urtivanti) emanati per garantire la sicurezza a tutti i partecipanti.

Ma un po' in tutta la provincia non mancheranno cenoni, feste in piazza e momenti di musica. Ad Asigliano il paese festeggia con la serata di gala al salone polifunzionale addobbato a festa; così come a Trino dove, il veglione al Mercato Coperto sarà animato dall'orchestra di Katia Bagutti.

A Varallo il Capodanno in piazza Vittorio Emanuele II propone musica, animazione e spettacolo, aspettando alle 24 i fuochi d’artificio e il brindisi con panettone e spumante. La pista di pattinaggio su ghiaccio sarà aperta tutta la sera e dopo la mezzanotte, la festa continuerà al Cortiletto Cafè con dj Marco Torri.

Tradizionale fiaccolata, a Carcoforo: alle 17.30 la partenza è dall'arco della buona accoglienza. Al termine, scambio degli auguri, falò, cioccolata e vin brulé.

Ad Alagna, invece, i veglioni sono in quota, grazie all'iniziativa dei ristoranti "La Baita" Tel. 0163.028059, "Rifugio Grande Halte" Tel. 348.8752203", Der Shoppf" Tel. 348.3307292 / 347.5818856 che, su prenotazione, propongono una serata nella magia del Monte Rosa innevato a 2046 metri di quota. La salita notturna in funivia sino a Pianalunga è alle 19.30 (in salita); alle 1 di notte la discesa: un'occasione imperdibile per ammirare suggestivi panorami e gustare piatti tipici brindando all'anno che sta arrivando.