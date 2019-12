Era nata come amichevole ma qualcosa non è andato per il verso giusto. L'incontro di calcio tra LG Trino e Castellazzo Bormida, in programma nel pomeriggio di lunedì, è stata sospesa ed è terminata in accordo da entrambe le società al 20′ del primo tempo a causa di intemperanze dei giocatori delle due squadre.

Le uniche note di gioco rilevanti sono, al 15′ il rigore fallito da Piana (C) e parato da Fistolera (T).