Finisce sul Tg2 il "pellegrinaggio pro salvezza" del Valsesia Basket

Sfidando freddo e nebbia hanno percorso a piedi la strada che collega Grignasco a Boca per trascorrere qualche ora in più insieme e cementare lo spirito di squadra in un momento di grande difficoltà.

Raccogliendo l'invito lanciato dal sindaco di Borgosesia - e tifoso di basket - Paolo Tiramani, giocatori, mister, dirigenti e qualche tifoso della Gessi Basket Valsesia hanno dato vita nella mattina di lunedì a un singolare pellegrinaggio raggiungendo il santuario del Santissimo Crocifisso per chiedere la grazia di qualche vittoria in più per conquistare la salvezza nel campionato di serie B.

Un'iniziativa insolita, che ha richiamato anche l'attenzione dei Tg nazionali: "Siamo una squadra giovane - ha detto il mister Domenico Bolignano ai microfoni del Tg2 -. Abbiamo peccato un po’ di inesperienza, siamo arrivati in diverse occasioni molto vicini alla vittoria e poi ci è sfuggita per un nulla".