Focus sulla mobilità elettrica e su cosa sta facendo il Gruppo Iren in questo ambito

Di fronte al forte inquinamento e alle strade sempre più congestionate, il nostro Paese sta iniziando a pensare a forme di trasporto alternative per ripristinare la qualità dell'aria. Il settore dei trasporti è la principale fonte di emissioni di CO2, generando oltre il 30% del totale nazionale e a cui si aggiunge una cospicua percentuale di particelle fini e inquinanti.

In relazione a questo urgente problema di salute pubblica, è necessario trovare rapidamente forme di trasporto alternative. La mobilità elettrica è una delle soluzioni tecnologiche preferite, perché combina l'introduzione di nuove tecnologie con chiari benefici ambientali. La mobilità elettrica sta iniziando a riscuotere successo e sarà decisiva nella lotta all'inquinamento del trasporto individuale. L'offerta e la domanda stanno aumentando in questo mercato in crescita, il comportamento in termini di mobilità sta cambiando radicalmente. Sono necessarie nuove soluzioni di mobilità e concetti digitali.

In qualità di pioniere nel campo della mobilità elettrica e leader del mercato in Italia, il Gruppo Iren offre soluzioni di mobilità complete per tutti i tipi di utenti. Che tu sia un privato, un investitore, un'azienda o un Comune, Iren può fornirti servizi per tutte le soluzioni innovative di mobilità elettrica. Il Gruppo Iren, oltre a essere una delle prime realtà nazionali di soluzioni per la mobilità elettrica a zero emissioni e fornitore storico di energia elettrica 100% green, ti aiuta ad applicare la tua strategia di mobilità con successo e in modo economicamente conveniente. IrenGO è l’offerta per la mobilità elettrica firmata Iren ed è indirizzata a clienti privati, corporate, aziende ed enti pubblici. In base ai tuoi desideri, potrai beneficiare di offerte e servizi su misura, e soprattutto del suo know-how digitale e delle sue vaste competenze nel campo dell'energia. IrenGO ti supporta con la sua infrastruttura di ricarica intelligente, dalla progettazione all'installazione e gestione in funzione delle tue esigenze.

La mobilità elettrica rappresenta sia un'opportunità che una sfida per le aziende e i datori di lavoro: dalla conversione del parco macchine in veicoli elettrici, alla fornitura di infrastrutture di ricarica per veicoli aziendali e quelli di dipendenti e visitatori. I servizi offerti da IrenGO nell’ambito della mobilità elettrica comprendono il noleggio a lungo termine delle e-car, veicoli elettrici, l’acquisto dell’infrastruttura di ricarica con relativa installazione e servizi assicurativi, di consulenza e supporto. Inoltre, sono disponibili, sia per clienti business che retail, vari tipologie di stazioni di ricarica per veicoli elettrici, partendo dalle colonnine di ricarica da esterno fino ad arrivare alle più compatte wallbox da interno. E tutto questo in un'ottica di efficienza energetica e gestione ottimale del carico.

Qualunque sia la dimensione della tua azienda, la società offre un'infrastruttura di ricarica intelligente, sistemi di gestione interattivi e soluzioni energetiche digitali su misura. La mobilità elettrica è un mercato in crescita con un grande potenziale. L'evoluzione dei comportamenti in termini di mobilità individuale e digitalizzazione offre numerose opportunità per nuove idee e servizi innovativi. IrenGO ti aiuta, grazie al suo vasto know-how e alle sue soluzioni innovative, a mettere in pratica le tue idee di e-mobility in modo redditizio. La mobilità elettrica non riguarda solo le auto, infatti, ci sono una miriade di ragioni per optare per modalità di trasporto soft come ad esempio le biciclette elettriche, evitando la congestione sulle strade e le richieste di spazio pubblico per parcheggi. Il Gruppo Iren ne è consapevole e ha avviato un'offerta e-bike pilota, e sicuramente questa proposta renderà le bici elettriche il mezzo di trasporto più veloce nei centri urbani, visti anche i limiti di velocità imposti in città. Si tratta di bici elettriche dotate di pedalata assistita, che permette di affrontare faticose salite e percorsi a lunga distanza. Le tipologie e i modelli a disposizione dei clienti sono vari e spaziano dalla classica city bike fino alla più sportiva mountain bike, tutte fornite da alcuni dei più importanti produttori del settore. Un altro mezzo interessante proposto da IrenGO è lo scooter sharing elettrico, lanciato in collaborazione con MiMoto lo scorso anno a Torino e approdato quest'anno a Genova. Questo motoveicolo è ecosostenibile al 100% e free floating, senza vincoli di parcheggio, chiavi o stazioni di ricarica e per poterlo utilizzare basta semplicemente scaricare l'app gratuita.