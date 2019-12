Sempre più soli (con lo smartphone in mano)

La solitudine è in crescita ed è il grande male della nostra società sempre di più social, connessa e tecnologica: possiamo ritrovare i vecchi compagni di scuola su facebook, aggiungere ogni giorno nuovi contatti virtuali, comunicare da una parte all’altra del mondo, ma conosciamo a malapena i nomi dei nostri vicini di casa.

Una ricerca realizzata da Eurostat (Istituto europeo di statistica) nel 2015 ha evidenziato che un italiano su otto si sente solo, perché non ha nessuno a cui chiedere aiuto o perché non ha nessuno con cui sente di poter parlare dei suoi problemi.

Questa situazione tende ormai ad aumentare: nel 2018 le persone senza compagnia erano 3 milioni; in quarant’anni le persone sole sono quattro volte più numerose. I nuclei familiari si disgregano, le relazioni più instabili, le unioni tra persone sempre più estemporanee: ci si accoppia e dopo poco ci si lascia già stufi e le nascite sono crollate. Emerge sempre di più l’individualismo come ingrediente prevalente di una società composta da persone che corrono sempre ma non si incontrano mai. Nel vivere quotidiano non ci guardiamo quasi più in faccia, ma osserviamo in continuazione il display del nostro smartphone. Se fino a soli dieci anni fa condividevamo le emozioni e i pensieri, oggi condividiamo i post, i tweet e gli autoscatti in cui l’unico oggetto ritratto siamo noi stessi oppure oggetti, cibi e personaggi famosi e ci facciamo travolgere dagli influencer. Nonostante la bulimia della nuova comunicazione iperconnessa, questo nuovo traguardo di libertà ci sta ormai un po’ stretto, soprattutto in questo periodo dell’anno, dedicato agli affetti, ai familiari, all’amore e alle riunioni con gli amici.

È proprio ora che il sentirsi soli si trasforma in solitudine. Succede a dicembre e succede anche ad agosto. Sono queste le fasi in cui quasi 9 milioni di italiani che non hanno nessuno con cui condividere il letto e la tavola soffrono maggiormente: il lavoro rallenta, le città si svuotano, gli impegni diminuiscono e all’improvviso ci si accorge di non avere nessuno con cui parlare per trascorrere insieme il Natale o l’ultimo giorno dell’anno. Diversa è la situazione nelle regioni meridionali in cui la rete sociale si mantiene di più: è maggiormente marcato il valore della famiglia e delle tradizioni che spingono i parenti a riunirsi soprattutto in occasione delle festività natalizie e le persone sole si sentono meno abbandonate.

Ci sono molte associazioni di volontariato in aiuto per aprirsi e mettere a nudo le proprie paure e fragilità senza il pericolo di essere giudicati: parlare con un estraneo, rivelandosi, è molto più facile a volte rispetto al confidarsi con un amico o un parente. Oggi tendiamo un po’ tutti a nascondere i nostri punti deboli: recitiamo la parte dei forti e ci mostriamo sorridenti, ma intanto copriamo insicurezze, dubbi e timori, convinti che smascherarli al prossimo equivalga a un’ammissione di debolezza. Eppure è soltanto quando abbiamo il coraggio di mostrarci per ciò che siamo che possiamo rompere la consuetudine che viviamo, superando la solitudine e avvicinandoci all’altro.

In fondo basterebbe poco per sforzarsi di cambiare e per mettersi in discussione, come emerge nel romanzo Il bar delle voci rubate, in cui alcuni passi, tra i molti rimasti impressi, meritano una riflessione: «La colpa è anche mia, dei miei ritardi, della mia incapacità a legarmi a qualcuno.[..] Ho imparato a convivere con la solitudine. Anche da soli si può vivere. Si impara a sopravvivere. Basta avere qualche amico”.