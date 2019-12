Non solo botti: vietati anche gli spray al peperoncino (e quelli urticanti)

Torna, in prossimità del Capodanno, l'ordinanza che vieta l'utilizzo sul territorio del Comune di Vercelli di petardi, botti e artifici pirotecnici nei luoghi pubblici e non, dalle 19 del 31 dicembre 2019 a tutto l’1 gennaio 2020. L'unica eccezione è rappresentata dagli spettacoli pirotecnici regolarmente autorizzati e per lo svolgimento dei quali i promotori risultino in possesso della licenza ex art. 57 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

Inoltre, in vista della festa in piazza che accompagnerà i vercellesi nella notte di San Silvestro è messo al bando anche lo spray al peperoncino (che può causare problemi alla vista e, come hanno purtroppo dimostrato i fatti di piazza San Carlo a Torino, ondate di panico dagli esiti imprevedibili). Le disposizioni sono contenute in un'ordinanza resa nota nel pomeriggio di lunedì dal sindaco Andrea Corsaro: il divieto, nel caso dello spray al peperoncino, vale in modo specifico per l’area di piazza Cavour e delle strade limitrofe.

Fatte salve le sanzioni previste dal Codice Penale, l’inosservanza dell'ordinanza è punita con una sanzione amministrativa tra i 25 e i 250 euro. Come sempre avviene il vero nodo da affrontare, comunque, è quello del controlli, demandati alla Polizia locale e alle forze dell'ordine in servizio sul territorio.