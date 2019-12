Immigrazione nel vercellese: aumentano gli stranieri, ma calano le richieste di asilo

Nel 2019 gli stranieri regolarmente soggiornanti nella Provincia di Vercelli sono aumentati da 10.889 a 11.731: calano le richieste di asilo e i primi ingressi mentre aumentano i rinnovi dei permessi di soggiorno. A fornire i dati è l'Ufficio Immigrazione della Questura competente per il rilascio della documentazione relativa al regolare soggiorno in Italia di cittadini stranieri.

Scende, dunque, il numero delle richieste di asilo che passano da 164 rispetto alle 212 del 2018, dato in linea con l’andamento nazionale. Nell’ambito dell’attività dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Vercelli, sono stati consegnati 1.111 permessi di soggiorno come “primo ingresso”, rispetto ai 1.259 del 2018, e 6.580 come “rinnovo” rispetto a 4.112 del 2018.

Sono invece aumentati i rifiuti dei permessi di soggiorno per mancanza, a vario titolo, dei requisiti richiesti previsti dalla lege: dai 30 permessi rigettati nel 2018 si è passati ai 158 dell'anno che si sta chiudendo.

Per quanto riguarda l’attività di contrasto all’immigrazione irregolare, nel 2019 i Decreti di espulsione emessi sono rimasti pressoché invariati e attestandosi a quota 64. Sono in aumento gli accompagnamenti alla frontiera (15 rispetto ai 6 dell’anno scorso), il numero delle persone accompagnate ai Centri di Permanenza per i Rimpatri (21 rispetto a 14). In lieve calo, invece, i provvedimenti di ordine di allontanamento del Questore (67 rispetto ai precedenti 80).