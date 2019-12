"Caldaie, pronti a intervenire su Piola e Bozino"

"Su Piola e Bozino stiamo lavorando per arrivare, in tempi brevi, alla completa riqualificazione degli impianti termici". Massimo Simion, assessore ai Lavori Pubblici e vicesindaco, interviene sul tema degli impianti sportivi cittadini che, negli ultimi tre mesi, hanno richiesto una serie di interventi di urgenza da parte del Comune.

"Per il Piola - spiega Simion - abbiamo stanziato 50mila euro da destinare alla riqualificazione dell'intero impianto di riscaldamento. Sia della parte a servizio del calcio che di quella per la Sala d'Armi della scherma". Una notizia particolarmente attesa, soprattutto dagli schermitori vercellesi: proprio i problemi causati dal malfunzionamento del riscaldamento, infatti, hanno spinto la dirigenza della Pro Vercelli Scherma ad annullare uno stage nazionale di spada e hanno portato lontano alcuni atleti di primo piano, costretti a scegliere altre strutture per preparare prestigiose competizioni internazionali.

"Da tempo stiamo seguendo la situazione del Piola - aggiunge il vice sindaco - e posso assicurare che l'amministrazione è intervenuta fin dai primi giorni di dicembre per cercare una soluzione, anche temporanea, che consentisse il regolare svolgimento dello stage. Adesso, comunque, contiamo di riqualificare interamente l'impianto, dalla caldaia ai tubi per risolvere radicalmente la situazione". I lavori partiranno dopo l'assegnazione dell'incarico alla ditta che verrà selezionata tramite Mepa (Mercato elettronico della pubblica amministrazione).

Diversa è la situazione del Bozino, lo storico stadio che, dopo anni di abbandono, sta cercando di rinascere grazie all'impegno di tanti attori, tra cui la squadra dei Diavoletti che ha avuto in gestione la struttura.

"Qui - spiega Simion - l'impianto di riscaldamento va progettato ex novo. Quanto prima, dunque, l'amministrazione darà l'incarico di redigere il progetto e poi si potrà partire con i lavori: anche in questo caso parliamo di una cifra significativa da trovare nelle pieghe del bilancio dopo una serie di interventi imprevisti e molto onerosi che abbiamo affrontato nel corso dell'inverno".

Già, perché negli ultimi mesi, le caldaie degli impianti sportivi sono saltate una dopo l'altra, costringendo le società sportive a fare "i salti mortali" per portare avanti le proprie attività e l'amministrazione comunale a mettere velocemente mano al bilancio per trovare i fondi da impegnare nei lavori. "Uno dopo l'altro stiamo affrontando tutti i problemi - conclude Simion -, trovando i soldi e, naturalmente, seguendo le procedure per gli appalti previste per gli enti pubblici".