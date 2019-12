Mokaor My Glass sale sul primo gradino del podio

Grande risultato per il volley vercellese del presidente Borrini che ha partecipato al torneo di Lessona categoria under 12 sabato 28 dicembre.

Sapientemente organizzato in tutti i dettagli dal Team Volley Biella sono scese in campo sei formazioni divise in due gironi: S2M Mokaor My Glass, Team BonPrix Biella, Virtus Chiavazza, Igor Volley, Rosaltiora Verbania, Pavic Romagnano.

Le vercellesi targate My Glass, sotto la guida di Laura Agostinoni, al mattino hanno avuto la meglio su Team Volley Biella e Virtus Chiavazza conquistando a pieni punti il primo posto in classifica e l’accesso alla semifinale contro Pavic Romagnano, classificata seconda dell’altro girone dietro alle novaresi di Igor.

Un lauto e conviviale pranzo tra atlete in palestra ha fatto recuperare energie alle giovani atlete che come prima partita pomeridiana hanno rifilato un secco 3 a 0 alle pari età di Pavic Romagnano accedendo alla finale contro Igor Volley. Campo centrale per la finale con presentazione ufficiale delle due squadre e via alla gara che ha visto l’S2m Mokaor My Glass sembra alla guida dell’incontro sia nel primo che nel secondo set conquistati per 25 a 16 e 25 a 15. Decisamente buono il livello di gioco espresso dalle vercellesi in tutti i fondamentali: servizi fastidiosi, bagher ordinati e buoni palleggi hanno fatto vedere attacchi incisivi e pallonetti efficaci. Molta la soddisfazione dello staff tecnico che inizia a vedere premiato l’assiduo e meticoloso lavoro svolto in palestra e sicuramente i complimenti ricevuti dagli altri staff presenti rinforzano questa considerazione.

Ottima prova di tutta la squadra, ma sicuramente super giornata per Francesca Dell’Aquila che nel ruolo di capitano ha sostenuto ed incitato la squadra in tutti gli incontri e ha regalato molti ace al servizio, difese senza risparmiarsi e ottimi e vari colpi in attacco. Non da meno Giulia Ippolito e Martina Rrucaj e a seguire tutte le altre: Matilde Ruffilli, Agnese Caricati, Carlotta Ruffilli, Gaia Cerutti, Noemi Pergola.

Chi ben finisce sicuramente ben inizia…e il 2020 inizia con la partecipazione al Bear Wool Volley di Biella nella categoria under 13.