Presepe gigante nel mirino dei vandali

Anche quest'anno, purtroppo, il maxi presepe di Alice Castello non è sfuggito alla furia dei vandali.

Chi, domenica mattina, ha fatto una passeggiata in paese non ha potuto non notare, con l'amarezza di sempre, che parte della statue sono state decapitate o rotte o parzialmente danneggiate. Una situazione, quella che un'alicese ha affidato alle immagini condivise sui social, che, purtroppo, si è già verificata anche in passato e che lascia sempre scoraggiati e indignati i cittadini e i volontari che ogni anno si mettono al lavoro con pazienza e impegno per rendere più suggestive strade, piazze e angoli del paese.