Vercelli, ricarica gratuitamente la tua e-car alle colonnine Iren fino al settembre 2020

La mobilità elettrica sta crescendo in Italia, come testimonia l'evoluzione di registrazioni di veicoli elettrici a batteria e ibridi plug-in, e l'installazione di diverse reti di infrastrutture di ricarica pubbliche. Si auspica che le nuove norme europee che limitano le emissioni medie delle auto nuove vendute in Europa, incoraggino il rapido sviluppo dei veicoli elettrici e incentivino i consumatori a spostarsi verso auto molto meno emissive, in particolare quelle elettrificate.

La diffusione dei veicoli elettrici porterà un importante contributo per far fronte ai problemi dell'inquinamento migliorando la salute pubblica attraverso minori emissioni di sostanze inquinanti. A Vercelli, ad andare incontro ai cittadini in questa transizione verso l'elettrico, ci ha pensato il Gruppo Iren, consentendo di fare "il pieno" gratuitamente fino a settembre 2020, presso i cinque punti di ricarica IrenGo installati in corso Palestro, piazza Baldo Mazzucchelli, piazza Municipio, piazza Roma e viale dell’Aeronautica Francis Lombardi. La potenza sarà da 22Kw, dunque in meno di un'ora sarà possibile passare da zero al 100% di carica.

L'approccio particolare sviluppato da IrenGO a favore di un passaggio verso una mobilità a emissioni zero si basa su un'analisi coerente delle esigenze del mercato. Sperimenta tu stesso l'affascinante esperienza di guida di un veicolo elettrico suggerito da IrenGO con la soluzione di noleggio più idonea. Con le soluzioni di ricarica IrenGO, ricarica la tua auto elettrica in modo rapido, semplice e sicuro e con l'elettricità verde al 100%. Il Gruppo Iren mette a disposizione della clientela dei pacchetti esclusivi per l'acquisto di varie tipologie di stazioni di ricarica per veicoli elettrici, partendo dalle colonnine da esterno fino ad arrivare alle più compatte wallbox da interno. Questa offerta è indirizzata a clienti privati, corporate, aziende ed enti pubblici. IrenGO ti seguirà passo dopo passo dalla progettazione all'installazione, fino alla gestione dell’infrastruttura di ricarica. In funzione delle tue esigenze, potrai beneficiare di servizi su misura, che comprendono anche il noleggio a lungo termine delle e-car.

Tra le soluzioni IrenGO per i privati c'è un'offerta speciale riservata agli abitanti di Vercelli che prevede una promozione sulle e-bike con uno sconto del 10% sull'acquisto di una bici elettrica oppure la possibilità di effettuare un finanziamento dedicato. È possibile aderire all’iniziativa recandosi presso lo sportello clienti di Atena luce gas e servizi, situato a Vercelli in Corso Palestro 126. Le tipologie e i modelli di e-bike a disposizione dei clienti sono vari e spaziano dalla classica city bike fino alla più sportiva mountain bike, tutte fornite da alcuni dei più importanti produttori del settore. Vieni a scoprire la pedalata assistita, che ti consentirà di affrontare faticose salite e percorsi a lunga distanza.