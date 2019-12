Cassonetti a fuoco nell'area di sosta: le fiamme lambiscono un'auto

Sono in corso accertamenti sull'origine del rogo che, intorno all’1,30 della notte tra sabato e domenica, ha interessato i cassonetti della raccolta dei rifiuti dell'area di sosta di Cigliano, lungo l’autostrada A4.

Le fiamme hanno avvolto completamente alcuni contenitori per la raccolta dei rifiuti dell’area di sosta e lambito un’autovettura parcheggiata. A dare l'allarme è stato il personale di servizio che, in attesa dell'arrivo dei mezzi di soccorso, si è prodigato con gli estintori per cercare di limitare i danni.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento permanente di Livorno Ferraris: il persona ha estinto le fiamme e messo in sicurezza l’area impedendo che l’incendio si espandesse agli altri cassonetti e all’autovettura.

Gli accertamenti sull'origine del rogo sono condotti dalle forze dell'ordine: nell'area di sosta sono intervenuti la Polizia autostradale e i Carabinieri di Cigliano.