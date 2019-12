Una palla di fuoco solca i cieli del Piemonte - VIDEO

Una palla di fuoco che solca i cieli del Nord Italia, con decine di segnalazioni tra Piemonte e Liguria, ma anche in Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Toscana. L'avvistamento - immortalato nel video mandato al sito piemontese Targatocn.it dal lettore Nicola Garzero - risale allo scorso venerdì 27 dicembre, quando intorno alle 17.30 il bolide luminoso ha illuminato il cielo ed è esploso prima di raggiungere il suolo.

Alla luce delle descrizioni, l’oggetto in questione potrebbe essere una meteora, con dimensioni non superiori a pochi centimetri. Sostanzialmente, si tratterebbe di un frammento di roccia che, nell'attraversare l'atmosfera, si incendia per attrito provocando la classica scia luminosa della "stella cadente".

Non è escluso che quanto avvistato sia un frammento dello sciame delle Quadrantidi che nelle scorse ore hanno attraversato l’orbita terrestre: si tratta dei resti dell’asteroide 196256 (2003 EH1) una cometa estinta classificata come NEO, (Near Earth Object).