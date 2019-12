Caldaia KO da 40 giorni, salta lo stage nazionale di spada

Riceviamo e pubblichiamo.

L’Associazione Scherma Pro Vercelli, visto il persistere del mal funzionamento dell’impianto di riscaldamento nei locali di via Massaua, è spiacente di comunicare la sospensione definitiva dello Stage Nazionale di spada previsto in questi giorni e precedentemente annunciato.

Nonostante i ripetuti interventi dei tecnici contattati, l’interessamento dell’Assessore Sabatino e del vice sindaco Simion, purtroppo i tentativi di supplire con soluzioni temporanee non hanno dato i risultati sperati: l’impianto infatti, continua a mal funzionare, talvolta non avviandosi del tutto. Per questo motivo, a causa delle temperature sempre più basse che non consentono il regolare svolgimento delle normali attività, tutte le iniziative speciali (previste per incentivare la pratica sportiva, valorizzare le nostre eccellenze, consentire alla nostra giovane campionessa del mondo di prepararsi adeguatamente per le Olimpiadi e a tutti i Giovanissimi di allenarsi in vista delle prossime importanti competizioni nazionali) sono definitivamente annullate. Per permettere a tutti gli spadisti e le spadiste di proseguire la preparazione per gli imminenti impegni agonistici di gennaio, i maestri continueranno ad organizzare sessioni in altre città, chiedendo ospitalità ad altri club ma soprattutto, domandando ancora una volta supporto e comprensione ad atleti e genitori che ormai da oltre 40 giorni subiscono questa situazione di grande disagio.

Il Presidente, i Consiglieri e i Maestri, solidali con tutte le altre realtà sportive cittadine che stanno patendo gravi disservizi a causa di impianti vetusti e che necessitano di manutenzione straordinaria, confidano in una pronta risposta e in una soluzione definitiva del problema, affinché tutti i giovani sportivi vercellesi possano proseguire in città le loro attività, continuando a portare alto il nome di Vercelli in giro per l’Italia.