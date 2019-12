Mede: aggredisce il vicino di casa con un machete, arrestato un 62enne

La sera di Natale, al termine di una discussione, aggredisce il vicino di casa con un machete. E' successo a Mede, nella vicina Lomellina. A far scattare l'allarme una chiamata giunta alla centrale operativa della Compagnia Carabinieri di Voghera da parte di un uomo che chiedeva aiuto poiché il vicino di casa, dopo una discussione per futili motivi, l’aveva aggredito con un machete.

E' stata inviata immediatamente una pattuglia di Sannazzaro de’ Burgondi, in servizio in quell’area, e i militari hanno riscontrato effettivamente quanto accaduto.

In particolare, in via Bachelet da poco era insorta una discussione tra il richiedente l’intervento e il proprio vicino di casa identificato un 62enne, che in quel momento stava scontando una pena detentiva presso il proprio domicilio. L'uomo infatti, armato di un machete ha cercato di colpire il vicino che è riuscito ad evitare il peggio solo perché si è difeso con un bidone in latta.

I carabinieri, pertanto, hanno arrestato il 62enne che è stato accompagnato presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Voghera, in attesa del rito per direttissima che si celebrerà presso il Tribunale di Pavia domani, dove dovrà rispondere dei reati di tentate lesione aggravate e porto abusivo di armi.