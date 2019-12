Dalle auto alle luci di Natale: i vandali non si fermano mai

Vandali in azione anche nella notte tra Natale e Santo Stefano. E, a farne le spese, sono le luci natalizie.

Qualcuno, prendendosi anche il rischio di restare fulminato, ha pensato bene (anzi: male) di tagliare alcuni dei cavi che alimentano le luminarie che rallegrano il centro storico. Così, la zona tra corso Libertà, via dei Mercati e via Galileo Ferraris è rimasta al buio.

"Non ho parole" è il commento dell'assessore agli eventi Mimmo Sabatino che da un paio d'anno si occupa (in qualità di commerciante) di coinvolgere i colleghi nell'allestimento delle luci. Domani sono in programma i lavori di verifica e ripristino di tutti i collegamenti per avere una città luccicante in vista del Capodanno.

Resta l'amarezza di notare come, dal centro alla periferia, gli atti vandalici continuino a imperversare. Solo pochi giorni fa, infatti, una lettrice aveva segnalato i danni subiti dalla sua auto a causa delle "passeggiate" notturne di sconsiderati che si sono messi a passeggiare sui tetti delle auto.

Muri imbrattati, danni alle fioriere e all'arredo urbano, cassonetti rovesciati, atti vandalici contro le auto e ora contro le luci di Natale: tanti, tristi segnali di scarso amore per la propria città e di assoluta mancanza di rispetto verso chi ci vive.