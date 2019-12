Agevolazioni per il piccolo commercio e l'artigianato locale

Ascom Vercelli ricorda che, inserito nel Decreto Crescita convertito nella Legge 58/2019, sono previste misure a favore dello sviluppo di commercio e artigianato attraverso contributi calcolati in base ai tributi comunali e regolarmente versati nell'anno precedente a quello in cui si presenta la richiesta di accesso al beneficio fino ad arrivare al 110% dell'importo.

Le attività che possono beneficiare delle agevolazioni a favore dell'economia locale sono quelle che portano alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi e all'ampliamento di attività esistenti.

I settori a cui le attività fanno riferimento sono artigianato, turismo, commercio al dettaglio per strutture di vicinato e medie strutture, somministrazione di alimenti e bevande, servizi destinati alla tutela dell'ambiente, fruizione di beni culturali, servizi per il tempo libero (ad esclusione di Compro Oro e Sale scommesse).

Le richieste per accedere agli incentivi devono essere presentate entro il 28 febbraio di ogni anno agli uffici del Comune nel quale è situato l'esercizio. Ascom ricorda che i propri uffici sono a disposizione per ogni chiarimento e per la predisposizione delle domande di richiesta delle agevolazioni.