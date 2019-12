Finisce in un canalone e resta bloccato tra la neve

Se la sono vista brutta a causa di qualche leggerezza di troppo nell'affrontare la montagna innevata.

Tre vercellesi poco più che ventenni hanno dovuto chiedere l'intervento del soccorso alpino, nella giornata del 24 dicembre, dopo che, senza avere un'attrezzatura adeguata, si erano avventurati nella zona del Bocchetto di Margosio, lungo la Panoramica Zegna.

A un tratto, uno dei tre ha messo un piede in fallo ed è scivolato in un canalone, restando bloccato (anche se per fortuna senza ferirsi). I due amici hanno così dovuto chiedere l'aiuto del Soccorso Alpino, che è intervenuto e, utilizzando l'attrezzatura adeguata, ha recuperato sia il giovane rimasto bloccato che gli altri amici.