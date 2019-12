Monsignor Bonicelli alle celebrazioni in memoria di don Pollo

Annuale commemorazione di don Secondo Pollo, il Beato alpino del quale, giovedì 26 dicembre, ricorre il 78° anniversario della morte. Cappellano militare, don Secondo Pollo venne beatificato nel 1998, nel corso della storica visita di Papa Giovanni Paolo II a Vercelli.

Giovedì 26 dicembre, giorno in cui il sacerdote fu colpito a morte nel 1941, sono previsti momenti religiosi e militari importanti, oltre all'apertura della “Casa dei ricordi” del Beato, in seminario, dalle 15 alle 17. Gli appuntamenti, organizzati insieme all'associazione Amici di don Pollo e agli Alpini, si aprono alle 10 a Caresanablot con l’Ammassamento davanti al Monumento ai Caduti di tutte le guerre, cui seguiranno l’Alzabandiera e la deposizione di un omaggio floreale. Alle 10.30 dal piazzale antistante alla Chiesa Parrocchiale si formerà il corteo per recarsi al Monumento del Beato Don Secondo Pollo, nella piazza di fronte al cimitero dove, dopo l’alzabandiera verranno resi gli onori, con deposizione di corona d’alloro, e saranno pronunciate le orazioni ufficiali da parte del sindaco, Italo Grosso e del Presidente sezionale Piero Medri.

Alle 11,15, nella parrocchia di Santa Cecilia di Caresanablot, monsignor Gaetano Bonicelli, arcivescovo emerito di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino, presiederà la messa, affiancato dal parroco don Augusto Scavarda; per l’occasione sarà esposta la reliquia del Beato.

Nel pomeriggio, alle 17.30 in cattedrale a Vercelli, è prevista la concelebrazione eucaristica solenne presieduta dall’arcivescovo monsignor Marco Arnolfo, mentre l’omelia sarà affidata a monsignor Bonicelli, che nel 1981 fu nominato ordinario militare per l’Italia da papa Giovanni Paolo II, poi ricevette il grado di generale di Corpo d’armata e trascorse per due volte il Natale in Libano, accanto ai militari italiani; ad animare la liturgia sarà il coro San Sereno di Biandrate.

Sabato 4 gennaio 2020, memoria liturgica di don Pollo: alle 18.30 messa in duomo e, anche in quest'occasione, apertura della Casa dei ricordi.