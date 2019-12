Nel bollettino parrocchiale Salvini paragonato a Mussolini: Vigilia di polemiche a Vercelli

Vigilia di Natale condita dalle polemiche politiche, quella che si è vissuta oggi a Vercelli. E, ancora un volta, tutto ruota attorno a Matteo Salvini. Sul bollettino parrocchiale delle Maddalene, l'ex ministro dell'Interno viene paragonato a Mussolini, nell'editoriale firmato dal parroco, don Massimo Bracchi e dal diacono Rocco (nella foto sotto il brano finito al centro delle polemiche). E la Lega insorge per una presa di posizione ritenuta non consona all'attività religiosa. A riprendere il passaggio, postandolo sui social, è il sindaco di Borgosesia e segretario provinciale della Lega, Paolo Tirmani che commenta il passaggio - contenuto in un articolo in cui si ricordano i principali fatti politici nazionali dell'anno - scrivendo: "Non capisco alcuni preti che utilizzano ogni mezzo per fare dell'assurda politica". A seguire una serie di commenti di simpatizzanti leghisti, ma anche di persone che con il partito di Salvini nulla hanno a che fare. Commenti che - forse per merito dello spirito natalizio - si mantengono tutto sommato entro binari accettabili (c'è dice di capire come mai le chiese siano vuote, e che difende la libertà di pensione del sacerdote ricordando il grande lavoro svolto nella parrocchia). Alla fine la polemica va a coinvolgere anche altri amministratori locali. Il presidente del Consiglio comunale, Giancarlo Locarni, in una nota diffusa nel corso del pomeriggio precisa che "Non ho mai digerito quel vecchio adagio che recitava: fai come il prete dice e non fare come il prete fa ma purtroppo mi devo arrendere all’evidenza.... Confido in una pronta risposta morale dalla moltitudine di sacerdoti, diaconi e non solo che dimostrano quotidianamente il loro buonsenso, buon Natale... anche al parroco in questione perché la carità cristiana mi impone di perdonarlo".