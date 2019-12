Crescentino, cambiano gli orari degli uffici comunali

Da giovedì 2 gennaio gli Uffici comunali di Palazzo Caretto a Crescentino osserveranno un nuovo orario di apertura al pubblico. Le modifiche dell’orario apportate in funzione di una scelta dell’Amministrazione, permetteranno di aumentare le ore di apertura al pubblico dando anche la possibilità di avvicinarsi di più alle esigenze della cittadinanza grazie all’apertura di un pomeriggio fino alle 17,30.

“Ringrazio il personale per aver collaborato alla rimodulazione dell’orario che, nelle nostre intenzioni, potrà essere più vicino alle esigenze della cittadinanza - commenta il sindaco, Vittorio Ferrero - e invito tutti ad aiutarci a diffondere l’informazione in modo da non sbagliare (e non rimanere delusi trovando le porte chiuse se si sbaglia orario)”.

TUTTI GLI ORARI

Settore Segreteria ed Affari generali – Ufficio Segreteria

dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12,30

mercoledì dalle ore 15 alle ore 17,30

Settore Segreteria ed Affari generali – Ufficio demografico ed elettorale

dal lunedì al sabato dalla ore 9 alle ore 12,30

Settore Finanze, Tributi ed Economato

Lunedì - venerdì dalle ore 9 alle ore 12,30

Mercoledì ore 15,00 alle ore 17,30

Settore Polizia Locale e Protezione Civile

dal lunedì al sabato dalle ore 10 alle ore 12

Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e Patrimonio

martedì - giovedì - venerdì dalle ore 10 alle ore 12

mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 17,30

Settore Urbanistica, Ambiente, Edilizia Privata e Commercio

martedì - giovedì - venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00

mercoledì dalle ore 15 alle ore 17,30

Venerdì 27 dicembre gli Uffici comunali saranno chiusi al pubblico a esclusione del Comando di Polizia Locale e dell’Ufficio di Stato Civile.

I giorni 27 e 28 dicembre sarà chiuso anche il Centro comunale di Raccolta presso l’ex-Ente Risi di Via Casale, 1.

La Biblioteca Civica “Degregoriana” sarà chiusa, invece, dal 21 dicembre al 6 gennaio e sarà aperta in via straordinaria sabato 28 dicembre dalle 9,30 alle 12,30.