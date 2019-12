Natale di controlli straordinari sui treni

Servizi straordinari della Polizia di Stato lungo le tratte ferroviarie del Compartimento del Piemonte e la Valle d’Aosta. I servizi verranno effettuati e intensificati a scopo preventivo e repressivo al fine di contrastare reati di tipo predatorio, di quelli contro le persone, gli atti di vandalismo e danneggiamenti alle infrastrutture.

I controlli interesseranno tutti gli scali di competenze del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Piemonte e la Valle d’Aosta: Torino Porta Nuova, Alessandria, Novi Ligure, Novara, Asti, Biella, Cuneo, Bra, Vercelli, Santhià e Aosta.

Le attività saranno coordinate dal Centro Operativo Compartimentale della Polizia Ferroviaria mediante i sistemi di geo localizzazione delle pattuglie e remotizzazione delle immagini in stazione; verranno altresì ottimizzate grazie all’utilizzo degli smartphone in dotazione alle pattuglie per il controllo in tempo reale dei documenti elettronici, permettendo così di velocizzare ed aumentare i controlli, ed estese ai depositi bagagli e a quello al seguito anche con il ricorso a metal detector.

Complessivamente, nel territorio delle 2 Regioni ricadenti nella giurisdizione del Compartimento Polfer Piemonte e Valle d’Aosta, la Polizia di Stato impiegherà ogni 2340 operatori, in stazione e a bordo treno, saranno organizzate 288 servizi di scorta treni e scortati 711 treni.

Nella stazione di Torino Porta Nuova i servizi vedranno l’impiego congiunto di operatori della Polizia Ferroviaria e della locale Questura con attività dispiegate sia all’interno che all’esterno dello scalo, mediante il concorso di contingenti del Reparto Mobile e di unità cinofile che verranno messi a disposizione dalla Questura di Torino.

Un’attenzione particolare sarà rivolta ai treni e alle stazioni dislocate lungo la via Olimpica, meta di appassionati della neve, con un monitoraggio dei treni da e per la Francia e degli scali di transito.

I servizi della Specialità verranno disposti per tutto il periodo delle festività a garanzia della sicurezza di quanti decideranno di utilizzare il mezzo ferroviario per raggiungere le località dove trascorrere le ricorrenze del Natale e del Capodanno.