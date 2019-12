Apre il parcheggio e via Derna torna transitabile nei due sensi di marcia

Taglio del nastro bipartisan per il parcheggio di via Derna che si è portato dietro anche il ritorno del doppio senso di marcia nel tratto stradale fino all'incrocio con via Massaua, limitrofo a quella che, per quasi un decennio, è stata un'area di cantiere.

Il vicesindaco Massimo Simion, il presidente del Consiglio comunale, Giancarlo Locarni, l'assessore Emanuele Pozzolo e l'ex assessore ai Lavori pubblici, Michele Cressano, hanno tagliato il nastro, aprendo l'area che risulta speculare allo storico parcheggio di parco Camana e che ha un accesso pedonale anche da via Massaua: i posti per le auto sono 126, quelli per le moto sono 15.

Il nuovo spazio, proprio di fronte all'ingresso della materna Collodi, permetterà di decongestionare piazza Cesare Battisti negli orari di ingresso e uscita da scuola e, nei prossimi giorni, verrà completato anche l'attraversamento pedonale dedicato.

"Essendo suolo libero - hanno spiegato tecnici e amministratori - si tratta di uno spazio che, in futuro, potrà essere riconvertito a seconda degli eventuali progetti dell'amministrazione. Per ora rappresenta una valvola di sfogo a servizio della città".

A fianco del parcheggio è stato realizzato un ampio marciapede alberato che, dopo anni di cantiere, restituisce a via Derna l'apetto dignitoso che merita.