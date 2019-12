Ezio Greggio si schiera per il no alla discarica di amianto alle porte del vercellese

Anche Ezio Greggio scende in campo contro il progetto della discarica di amianto del Brianco. L'appoggio alla causa del Comitato Salussola Ambiente è Futuro è arrivato venerdì sera nel corso di Striscia La Notizia, popolare programma televisivo di Canale 5 visto da milioni di persone in tutta Italia.

Un breve discorso tenuto insieme all'amico conduttore Enzo Iacchetti. “La tutela dell'ambiente è importante – ha esordito il comico di origini cossatesi – Nei giorni scorsi, si è tenuta una marcia per dire “No” ad una mega discarica, a due passi dalle risaie. È importante trovare un sito più idoneo per stoccare questo materiale pericoloso per la salute e il benessere del territorio e della collettività. A Biella non si fanno queste: bisogna tutelare l'ambiente, la popolazione e il territorio. Biellesi, continuate a reclamare e a non farglielo fare”.

Durante la trasmissione, la regia ha mostrato al pubblico anche il cartello del Comitato Salussola Ambiente è Futuro con impressi alcuni dati inerenti il progetto: “È una discarica a cielo aperto – così si leggeva nel cartello mostrato sulla rete ammiraglia di Mediaset - forma una pericolosa montagna di amianto alta 20 metri, un volume di un milione e mezzo di metri cubi, una superficie pari a 12 campi da calcio. La Regione ha individuato 600 cave e miniere dismesse idonee ad ospitare discariche per amianto: questo sito non è tra quei 600. Asl e Ordine dei Medici di Biella hanno detto no”.