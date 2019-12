"Facciamo un fioretto e andiamo a salvarci!": tutti a piedi al santuario di Boca

"Facciamo un fioretto e andiamo a salvarci!": è l'invito, lanciato attraverso i social, da Paolo Tiramani, sindaco di Borgosesia e primo tifoso della Gessi Basket, formazione che milita - quest'anno arrancando un po' troppo - nel campionato nazionale di serie B.

Tiramani, che per anni ha praticato il basket anche a livello agonistico, insieme al coach Domenico Bolignano ha pensato dunque di invitare i supporter della formazione valsesiana a un pellegrinaggio con meta santuario di Boca.

L'appuntamento è lunedì 30 dicembre alle 10 al parcheggio del Cimitero di Grignasco, per imboccare poi la strada che raggiunge il Santuario di Boca. Un percorso da fare a piedi, ovviamente nella speranza di avere un aiuto in più per conquistare l'agognata salvezza.