Vittoria sotto l'albero per la Mokaor

Ci son volute due ore e 25 minuti di partita affinché la Mokaor portasse a casa una vittoria più che preziosa da Santena. Nell’ultima gara del 2019 la Mokaor affrontava le torinesi che seguivano di un punto in classifica le bicciolane. Una partita non semplice nella quale la Mokaor l’ha spuntata ancora una volta con la grinta e l’ingresso in campo delle giovani dalla panchina.

La Mokaor scende in campo con Borrini in regia, Leotta opposta, Mossetti e Zambotti ali, Bertinazzi e Bertolone centri con Paggi libero. Nella prima frazione le bianconere partono a razzo portandosi sul 8/1 a proprio favore.

Il vantaggio verrà poi rosicchiato dal Santena che a un certo punto riesce ad arrivare sino al 19/20. Ma da quel parziale la Mokaor riprende in mano le redini del gioco conquistando il parziale per 25/21.

Il secondo set vede la Mokaor che si appanna un pochino tanto che le padroni di casa sono in vantaggio dall’inizio alla fine della frazione, che poi vincono per 25/20.

Il terzo periodo è una battaglia che prosegue punto su punto sino alla fine con le due formazioni a inseguirsi ad ogni scambio.

Il 32/30 a favore delle torinesi la dice lunga su quanto accaduto nella terza frazione, con Mossetti e compagne che hanno molto da recriminare per non essere riuscite a far pendere a proprio favore il risultato.

Nel quarto set la Mokaor tenta il tutto per tutto, inserendo Patrucco in palleggio e Prinetti opposta. Anche in questo periodo la Mokaor deve combatte sino alla fine riuscendo allo sprint a conquistarlo per 25/23.

Si arriva al tie break con la Mokaor che butta nella mischia tutte le proprie energie tanto che vince il set per 15/8, tra cui spiccano i cinque punti di Prinetti e i tre di Mossetti e quindi l’incontro per 3-2.



Questa volta la migliore realizzatrice è stata Mossetti con 21 punti seguita da Leotta con 20. Ma una menzione particolare va alla 16enne Marta Prinetti che nell’ultimo set è stata la protagonista assoluta, mentre nel computo totale della gara ha avuto il merito di avere la più alta percentuale in attacco di tutta la squadra.

Questo è stato l’ultima partita del 2019. Si riprenderà sabato 11 gennaio 2020 alle ore 18 quando la Mokaor affronterà alla Bertinetti il Savigliano.

SER SANTENA 95 - CAFFE’ MOKAOR VERCELLI 2-3 (21/25 25/20 32/30 23/25 8/15)

Bertolone (6), Borrini (1), Patrucco (2), Mossetti (21), Leotta (20),Palestrino, Prinetti (8), Paggi (L1), Breda (L2), Zambotti (7), Bertinazzi(11). Allenatori Gherardi-Vigliani.