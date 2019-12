Beccati i furbetti dei rifiuti abbandonati: per loro è pronta una super multa

Prosegue la lotta delle amministrazioni comunali di centri piccoli e grandi per ottenere il rispetto dell'ambiente e il corretto smaltimento dei rifiuti. L'ultimo in ordine di tempo ad aver applicato pesanti sanzioni - dopo un piccolo lavoro di investigazione - per aver abbandonato rifiuti deturpando l'ambiente, è il sindaco di Borgo d'Ale, Pier Mauro Andorno.

"Taluni la fanno franca - chiosa il sindaco pubblicando le foto dell'ennesimo scempio, questa volta punito - ma non capita sempre perché, taluni altri, come è successo in questi ultimi giorni, vengono pizzicati e pesantemente sanzionati con multe da 600 euro in su. Una bella sanzione, oltre alla vergognosa figura che vengono a fare. Qui Borgo d'Ale 22.12.2019: non si molla e si perseguirà".

Tra l'altro, nel caso specifico, a rendere più agevole l'identificazione dei responsabili anche la presenza, nel sacco abbandonato, di una targhetta per la consegna di un pacco, completa dei dati occorrenti per risalire al destinatario. Insomma... uno spiacevole lavoro, quello di dover scovare i furbetti dei rifiuti, ma che alla fine ha come risultato un ambiente più pulito e vivibile.