Tragedia a Biella: muore un bimbo di 5 mesi

Tragedia nel cuore di Biella. Questa mattina un neonato di appena cinque mesi è stato ritrovato in fin di vita dai genitori residenti nella zona a sud della città. I tentativi disperati di rianimarlo si sono stati inutili e il piccolo è morto, con ogni probabilità per cause naturali. Sul luogo della disgrazia sono intervenuti i carabinieri e la salma sarebbe già stata affidata ai familiari per le esequie.