Biella ricorda l'eccidio di piazza San Cassiano: l'unico a salvarsi fu il vercellese Alfredo Baraldo

Biella non dimentica il suo tragico passato. Questa mattina, 22 dicembre, si è celebrato a Biella il 76° anniversario dell'Eccidio di piazza San Cassiano con la deposizione della corona di alloro alla stele commemorativa. Presenti una cinquantina di persone, il primo cittadino Claudio Corradino insieme ad altri sindaci del Biellese, i rappresentanti delle forze dell'ordine, le autorità e le diverse sezioni dell'Anpi guidate dal loro presidente Gianni Chiorino.

Tutti raccolti in preghiera e nel ricordo di quel funesto episodio avvenuto il 22 dicembre di 76 anni fa quando le truppe di occupazione naziste fucilarono in Riva sette persone, per rappresaglia dopo un attentato che era costato la vita a due soldati tedeschi. Dei sette solo due erano partigiani. Gli altri cinque vennero letteralmente presi a caso nella zona di via Pietro Micca, dove una raffica di mitra costò la vita ad Angelo Cena, oste della trattoria Porto di Savona. Vennero catturati il commesso di una farmacia, uscito dal negozio richiamato dagli spari, un contadino, un operaio, un lattoniere, un marinaio in licenza che era uscito a comprare il latte per la sua bambina.

Morirono Carlo Giardino, 51 anni, Norberto Minarolo, 49 anni, Aurelio Mosca, 23 anni, Pierino Mosca, 51 anni, Francesco Sassone, 55 anni, Basilio Bianco, 19 anni. Alfredo Baraldo, 18 anni, partigiano di Vercelli, sopravvisse per miracolo con una pallottola nel fianco perché venne creduto morto dal plotone d'esecuzione.