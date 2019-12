Iren, attacco degli hacker al sistema informatico

E' tornata disponibile la quasi totalità dei servizi e degli applicativi oggetto di un attacco hacker subito dal Gruppo Iren nei giorni scorsi. Lo comunica una nota stampa del gruppo nella quale viene fatto il punto su quanto è avvenuto in seguito all'attacco informatico.

"Il tempestivo intervento del Gruppo - si legge nella nota - ha consentito di isolare l'attacco in seguito al quale: non si è verificato alcun problema al normale funzionamento delle reti e degli impianti; sono stati garantiti sin da subito i servizi indispensabili a cittadini e clienti, le funzionalità essenziali per il servizio tecnico, i numeri verdi per le emergenze e altresì l’accessibilità agli sportelli; non si è verificata alcuna sottrazione né deterioramento di dati".

La società precisa che "L'impatto economico, ancora oggetto di stima puntuale, è di entità contenuta e trascurabile. L'azienda ha presentato denuncia alla Procura di Genova e al Garante della Privacy e tutelerà la propria immagine in tutte le sedi competenti".

Infine, Iren si scusa con i propri clienti e con i cittadini per gli eventuali disagi temporanei che possono essere insorti a seguito della eccezionalità dell’evento.