Biud10: altri 15mila euro per TataMia

E' stata consegnata l'ultima tranche dei fondi che, annualmente, l'associazione Biud10 destina alle spese di gestione ordinaria del micronido “Andrea Bodo” per Tata: nel corso della tradizionale festa di Natale l'associazione ha consegnato il terzo assegno dell’anno dell’importo di 15mila euro a sostegno delle spese.



"Con questa ultima donazione - spiegano dall'associazione - abbiamo raggiunto per il 2019 la somma di 35mila euro. Somma che annualmente destiniamo per sostenere il Micronido dedicato ad Andrea. Per il 2020, questo impegno sarà rinnovato e si aggiungerà al grande progetto su cui stiamo già lavorando. Sarà un nuovo importante progetto a favore del reparto di Pediatria dell’Ospedale Sant’Andrea di Vercelli, che partirà a breve".

Un pensiero, da parte dei volontari, non può che andare alle tante persone che sostengono i loro progetti. "Come sempre il vostro supporto è fondamentale e desideriamo ringraziarvi per la grande partecipazione ai progetti che abbiamo realizzato".