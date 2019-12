Preliminare di Coppa Piemonte: secondo posto

PALLACANESTRO FEMMINILE VERCELLI

CAMPIONATO UNDER 13 – I ^ FASE “COPPA PIEMONTE”

Girone di qualificazione - Girone A

4^ ed ultima GIORNATA

Sabato 21 dicembre 2019 – a Ornavasso – Via Bovio

Arona Basket 28

Pallacanestro Femminile Vercelli “Fondazione Candido Cannavò” 68

(parziali: 8-12; 14-26; 28-42 )

Tabellino PFV: Giuliani 10; Prinetti 14; Roggero 4; Rulli 2; Dikrane 2; Dipace 6; Francese 6; Maltese A. 6; Maltese S. 6; Nicosia 6; Haxhiasi 4; Rizzato 2; . Istr.: Adriana Coralluzzo

Termina qui il girone preliminare di Coppa Piemonte per le Under 13 “Fondazione Candido Cannavò” della PFV, che hanno conquistato il secondo posto, dietro alla corazzata Castelnuovo, andando a battere sonoramente in trasferta l’Arona Basket per 28-68.

Le vercellesi hanno disputato una buona gara, come attesta il “quarantello” di differenza nel punteggio, pur soffrendo un po’ all’inizio (8-12 il primo periodo) per il solito timore che spesso le attanaglia quando scendono in campo. Poi, eliminato questo handicap, sul quale occorrerà lavorare, le ragazze di Adriana Coralluzzo sono state brave ad imprimere un ritmo più elevato alla gara ed a porre molta pressione in fase difensiva sulle avversarie, il che ha consentito loro di recuperare palloni e correre di più in campo aperto, che è – per ora – il loro gioco preferito, racimolando un primo significativo vantaggio a metà gara sul 14-26.

Nella ripresa la PFV manteneva il ritmo, aumentava il vantaggio (28-42 al 30’) ed addirittura nei 10’ finali piazzava un parziale di 0-26 di fronte al quale le lacuali non potevano che cedere definitivamente le armi. , posto che non segnavano letteralmente più.

Ora si passa al campionato vero e proprio che scatterà a metà gennaio, con due gironi da nove squadre in regione.