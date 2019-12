Fine dell'andata con un'altra vittoria

PALLACANESTRO FEMMINILE VERCELLI

CAMPIONATO UNDER 14

Girone di qualificazione - Girone A

5^ GIORNATA DI ANDATA-

Venerdì 20 dicembre 2019 – ad Alice Castello – Palestra Comunale – Via Cossato snc

Pallacanestro Femminile Vercelli “OMD – Fior di Loto” – B.C. Castelnuovo S. 44-41

(parziali: 9-12; 22-22; 33-29)

Tabellino PFV: Dutto 7; Rizzato 4; Matteja 4; Fiore; Carrozza 5; Pintonello 5; Baro; Giorni 2; Castelli 2; Quartieri 15; Cafasso; . All.re Fabrizio Castelli.

Contro B.C. Castelnuovo Scrivia, con cui condivideva il secondo posto in classifica nel girone, le Under 14 della PFV ( targata OMD – Centro Estetico Fior di Loto) hanno colto un altro successo per 44-41, fra le mura di casa della palestra comunale di Alice Castello e, con quattro vittorie su cinque partite, si issano al secondo posto in solitaria dietro la corazzata Moncalieri.

La squadra di Fabrizio Castelli ha disputato un’ottima gara in difesa, costruendo proprio su questo fondamentale la vittoria, essendo riuscita a tenere basso il punteggio delle temibili avversarie ed a far un poco meglio di loro in attacco, nonostante un pessimo 5 su 23 ai tiri liberi che, se migliorato anche solo di poco, avrebbe potuto dare un colore più vivo al risultato finale.

La gara è iniziata con le castelnovesi che tentavano l’allungo (9-12 al 10’) senza però riuscirci, grazie – come detto – all’ottima difesa delle padrone di casa che erano poi brave ad impattare a metà partita: 22-22. Nel terzo periodo, invece, un piccolo allungo lo piazzavano le vercellesi che al 30’ guidavano per 33-29 e sapevano gestire il risultato sino allo score finale di 44-41.

Alla fine coach Castelli era molto soddisfatto e non ha voluto attribuire meriti a questa o quella giocatrice per il gioco espresso, ma ci ha tenuto - invece - ad elogiare in blocco tutte le ragazze affermando che “oggi ha veramente vinto la squadra”.

Va in archivio così il girone di andata ed il campionato riprenderà con quello di ritorno a metà gennaio.