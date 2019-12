Decreto Ponti, il Governo sblocca i fondi per il Vercellese

Riceviamo e pubblichiamo.

Il Governo, grazie soprattutto al lavoro dei ministri del Partito Democratico Roberto Gualtieri (Ministro dell'economia e delle finanze) e Paola De Micheli (Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), ha emanato il decreto ‘ponti’ per la messa in sicurezza o la realizzazione di viadotti stradali. Molte delle risorse stanziate riguardano il Piemonte a cui sono stati assegnati oltre 135 milioni di euro dal 2019 al 2023. Per quanto riguarda la Provincia di Vercelli son stati sbloccati circa 3 milioni di euro per la manutenzione straordinaria del Ponte Po a Trino Vercellese e circa 2,146 milioni per la manutenzione straordinaria del viadotto di Doccio a Quarona.

Il nuovo esecutivo – che ha dovuto affrontare una complicata manovra economica per scongiurare l’aumento dell’Iva di circa 23 miliardi di euro, che avrebbe affossato l’economia italiana – ha trovato le risorse necessarie per intervenire sulla messa in sicurezza della nostra rete stradale. Ora tocca alla Regione Piemonte non perdere tempo adoperandosi per supportare concretamente gli enti locali nella progettazione e avvio lavori, dato che i finanziamenti non attivati entro due anni verranno revocati.

Il Partito Democratico Vercelli-Valsesia sottolinea l’importanza che a seguire i dossier territoriali del vercellese ci sia un nostro iscritto, Andrea Pacella, membro della direzione nazionale del PD e parte dello staff politico del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli.