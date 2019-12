Pioggia e smottamenti, strade chiuse a Bornate, Vintebbio e Valduggia

Ha causato diversi problemi, soprattutto nelle zone della bassa Valsesia, l'ondata di maltempo che da quasi una settimana sta interessando anche il vercellese.

Nella giornata di venerdì la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento permanente di Varallo Sesia ha effettuato alcuni interventi a seguito di smottamenti coinvolgente parti delle sedi stradali.

Le località interessate sono: Bornate - Guardabosone sulla SP 72 al chilometro 0,5; in località Valduggia, via Orlonghetto e nel Comune di Serravalle Sesia (frazione Vintebbio) via San Grato. Il personale dei Vigili del fuoco intervenuto di intesa con gli altri enti comunali giunti in posto hanno interdetto i tratti di strada interessati fino a che le condizioni di sicurezza verranno ripristinate.