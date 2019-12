Il cadavere di una donna è stato rinvenuto sabato nel lago di Viverone. Si tratta di una donna di circa 60 anni di cui non sono ancora note le generalità, rinvenuta senza vita nei pressi del camping La Rocca. Ad intervenire i vigili del fuoco e il personale del 118, il cui medico-legale non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Accertamenti sono in corso per ricostruire il tragico episodio.

(notizia in aggiornamento)