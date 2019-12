Scontro tra tre auto, un ferito

Violento scontro, con un ferito, nella mattina di sabato a Trino.

Intorno alle ore 9.15 una squadra del distaccamento volontario di Trino e una della sede centrale di Vercelli dei Vigili del fuoco sono intervenute in via Monte Grappa a Trino Vercellese per un incidente stradale.

Tre le autovetture coinvolte, una delle quali si è ribaltata su un fianco. L'intervento è consistito a liberare una persona rimasta all’interno di una delle auto. La persona ferita è poi stata trasportata successivamente all’ospedale di Casale dal personale sanitario del 118 giunto in posto.

I Vigili del fuoco hanno poi operato per la messa in sicurezza delle auto e di tutta l’area interessata. Intervenuti Carabinieri di Trino per gli accertamenti.