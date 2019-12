Palahockey a capienza ridotta, salta la messa della Vigilia di Natale

Il Rione Isola si vede, suo malgrado, costretto a rinunciare a una delle più sentite celebrazioni natalizie: la messa della Vigilia al Palahockey. Un appuntamento che, da anni, era diventata l'occasione, per tutto il rione, di vivere la messa insieme all'arcivescovo, di incontrarsi e di rinsaldare i legami della comunità.

"Per problemi organizzativi la Messa della Vigilia al PalaPregnolato non verrà celebrata - si legge in un post del Comitato Rione Isola -. Inutile rimarcare il fatto che siamo veramente dispiaciuti per la non rinnovata tradizione isolana. La messa della Vigilia di Natale si celebrerà al Sacro Cuore del Belvedere alle 21,30".

I problemi organizzativi sono quelli derivanti dagli urgenti interventi di adeguamento alle norme di sicurezza necessari al palazzetto. In settimana è stato reso noto che, fino all'esecuzione degli interventi (per i quali sono stati stanziati 750mila euro), la capienza del Palahockey sarà ridotta a 600 persone: e questo non solo per la messa di Natale, ovviamente, ma anche per i saggi delle società sportive e per gli incontri del campionati di Hockey. In questa situazione, ottenere una deroga per la sempre affollata messa di Natale, alla quale da sempre partecipano fedeli di tutta la città, sarebbe stato decisamente troppo complesso. Soprattutto considerando che il problema è emerso solo in questi ultimi giorni.