La carica dei Babbi Natale per l'Avma - FOTO E VIDEO

Barba d'ordinanza, cappellino e immancabile giacca rossa bordata di bianco: sono stati molti i vercellesi a cimentarsi con la corsa dei Babbi Natale. La manifestazione benefica è servita a raccogliere fondi per l'Avma (Associazione Vercellese Malati di Alzheimer) e ha permesso ad alcune centinaia di persone di passare un'oretta insieme a passeggiare e divertirsi.

Star del pomeriggio l'auto di Babbo Natale (versione 2.0 della slitta....): irresistibile la tentazione di mettersi in posa per una foto accanto alla piccola Volskwagen allestita a festa.

Molti i partecipanti che si sono portati al seguito il loro amico a quattro zampe (pure lui o lei "vestito" a tema...) e altrettanti quelli che hanno coinvolto anche i bambini, talvolta ancora in passeggino.

Presenti alla partenza anche il sindaco Andrea Corsaro e gli assessori Mimmo Sabatino e Massimo Simion. Alle 17,30 il via, meno di mezz'ora dopo l'arrivo in piazza Cavour. Ad attendere i camminatori panettone e the caldo offerto dagli alpini.