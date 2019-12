"Intitoliamo una via all'oro olimpico Gino Cantone"

Caro Sindaco,

rinnoviamo un’istanza già inoltrata, ma senza alcun riscontro, alla precedente amministrazione, per richiedere ogni utile e possibile Tuo interessamento per arricchire la toponomastica cittadina di un nome che ha onorato Vercelli con la vittoria della più prestigiosa medaglia olimpica: Gino Cantone, oro alle olimpiadi di Londra del 1948 nella spada individuale.

La scherma e in modo particolare l’arma triangolare hanno regalato a Vercelli un palmares prestigioso.

Le passate amministrazioni civiche sono state particolarmente attente ed hanno riservato adeguata attenzione alla scherma. Abbiamo via Visconti, via Bertinetti, via Cavanna, via Sassone, via Germano, tutte raccolte nel rione di porte Torino.

Mancherebbe ora il toponimo “Gino Cantone”.

Il prossimo anno si disputeranno le olimpiadi di Tokyo, alle quali potrebbe partecipare la nostra Chicca Isola. Qualora questa speranza dovesse concretizzarsi, si potrebbe immaginare, in concomitanza con la convocazione di Chicca, l’intitolazione della via a Gino Cantone. Magari invitando, per la cerimonia di intitolazione il Presidente della Federazione scherma.

Maurizio Randazzo ed Enrico De Maria - Associazione Vercelli Amica