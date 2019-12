Corsa dei Babbi Natale, mercatini e auguri in piazza

E' il giorno della corsa dei Babbi Natale. Dalle 17 torna la tradizionale Running for a c(l)ause, giunta all’ottava edizione: la manifestazione benefica prende il via con ritrovo alle 17 in viale Garibaldi, di fronte bar Principe, e prevede l'arrivo in piazza Cavour con the e vin brûlé offerti ai partecipanti dagli Alpini della sezione di Vercelli. L'iniziativa, che ha una finalità benefica, prevede che i partecipanti si presentino con il cappellino oppure il costume da Babbo Natale per un momento di festa e solidarietà. I fondi raccolti saranno infatti destinati all'Avma, Associazione Vercellese Malati di Alzheimer.

L'iniziativa si inserisce nella serie di appuntamenti che accompagnano la città alle feste di fine anno: sabato e domenica sono previsti mercatini, trenino lillipuziano (stazione in via Cavour angolo via Veneto), concerti itineranti con i cori e le band di Babbo Natale.

Domenica, dalle 10 in via Crispo, spazio a gnomi, fate, elfi e fiabe per grandi e piccoli a cura di Erika Bijoux&More in collaborazione con Famija Santhiateisa. Nel pomeriggio, alle 17,30, coro in piazza Cavour delle voci bianche della scuola Vallotti, con auguri alla cittadinanza delle autorità cittadine e dell’arcivescovo Marco Arnolfo.