Cara Mimma, un grande abbraccio a nome di tutti

Cara Mimma, l’assemblea dei soci dell’Istituto, su proposta del Consiglio direttivo, ha deliberato all’unanimità di conferirti la tessera associativa con la seguente motivazione.

Per la collaborazione e la partecipazione alla vita sociale, che fa seguito nell’impegno personale nella guerra di liberazione ed esistenziale nella salvaguardia e nell’applicazione dei valori di libertà e democrazia scaturiti dalla Resistenza, oltre che per l’impegno profuso nelle lotte per il riconoscimento delle pari opportunità.

Un grande abbraccio a nome di tutti.

Casa di riposo di Vercelli, Mimma Bonardo, che ha compiuto 99 anni il 18 di ottobre scorso, riceve dal presidente dell’Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia, Giorgio Gaietta, la tessera di socio onorario.

Con Gaietta ci sono Ezio Robotti e Luigi Di Meglio, insomma un pezzo del vecchio Pci. All’evento, infatti, ha aderito anche la Fondazione Rinascita Vercellese, erede della tradizione politica del PCI, PDS e DS.

Mimma ha ricevuto la tessera, quindi, e anche un mazzo di rose rosse.

“L’incontro è stato emozionante per tutti i presenti” commenta Giorgio Gaietta.

Nota personale. Mimma Bonardo mi ha aiutato a scrivere un racconto, che è stato pubblicato in una antologia e rappresentato durante uno spettacolo organizzato dalla Cgil di Alessandria, sulla conquista delle otto ore nel 1906.

