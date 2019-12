"Il Comune di Trino è estraneo all'inchiesta. Il nostro operato non è in discussione"

E' del sindaco di Trino, Daniele Pane, il primo intervento ufficiale del mondo politico vercellese dopo la notizia dell'arresto dell'ormai ex assessore regionale Roberto Rosso.

"Abbiamo appreso dai giornali la notizia dell’arresto di Roberto Rosso - scrive Pane in una nota stampa diffusa nella serata di venerdì -. Rosso è stato vice sindaco nel nostro Comune dal giugno 2018 per poi dimettersi nel giugno 2019 quando gli è stato conferito l’incarico di assessore regionale. Ci teniamo a chiarire che i fatti che lo coinvolgono non riguardano il Comune di Trino né il suo operato in qualità di assessore delegato e vice sindaco che ha sempre svolto in maniera diligente, responsabile e trasparente. Benchè increduli in merito alle gravi accuse mosse a Roberto, l’eventuale sua responsabilità potrà essere accertata solo in sede processuale e con sentenza definitiva, sino ad allora, vigendo la presunzione di innocenza, non ci permettiamo di esprimere alcun giudizio. L’impegno e la serietà del Sindaco, della Giunta e di tutto il Consiglio non sono in alcun modo in discussone, l’operato dell’amministrazione e l’attuazione del programma proseguiranno, come sempre, in maniera efficiente e trasparente".