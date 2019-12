Cerutti: arrivano gli esuberi. L'allarme di lavoratori e sindacati

Lavoro: si prepara un'altra tegola per il vercellese. A pochi minuti dalla chiusura dell'incontro organizzato in Confindustria tra le organizzazioni sindacali, Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil con la proprietà di Cerutti spa, una preoccupata nota sindacale parla di un imminente nuovo assetto azienda a fronte del quale Cerutti ha annunciato una serie di esuberi non quantificati.

"Dopo ripetuti solleciti - si legge in una nota di Cgil, Cisl e Uil - nell'incontro di oggi è emerso che l'azienda sta discutendo percorsi industriali che coinvolgono investitori internazionali. L'elemento che preoccupa, però, è la dichiarazione di Cerutti che rispetto a un potenziale nuovo assetto aziendale ci saranno esuberi certi. A oggi, non quantificati".

Sindacato e azienda hanno già avviato il percorso necessario a ottenere la cassa integrazione per gestire eventuali contraccolpi, tuttavia "è necessario ricordare - conclude la nota sindacale - che nell'ultimo decennio i lavoratori e le lavoratrici hanno fortemente contribuito a fronteggiare la crisi che ha colpito l'azienda. In attesa del prossimo incontro, sindacati, lavoratori e lavoratrici ribadiscono che l'aspetto occupazionale e salariale sono di primaria importanza e, di fronte a una possibile nuova prospettiva societaria, gli interessi dei lavoratori dovranno rimanere centrali".