Incidente in corso Prestinari: un ferito e traffico in tilt

Incidente, con un ferito e gravi ripercussioni sul traffico, in corso Prestinari. Verso le 8,30 due mezzi si sono urtati all'altezza del passaggio a livello sulla Vercelli - Casale.

Una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Vercelli è intervenuta per la messa in sicurezza dei mezzi, dei quali uno era alimentato a GPL, per l'assistenza al ferito, poi trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea dai mezzi del 118.

Nella zona la viabilità è subito andata in tilt. Sul posto anche le forze dell'ordine per l'accertamento della dinamica dell'incidente e la gestione del traffico, rimasto a lungo congestionato.