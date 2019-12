Apre il parcheggio di via Derna: 126 posti vicino allo stadio

Lunedì 23 dicembre alle ore 11 verrà aperto il nuovo parcheggio lungo via Derna con la creazione di 126 nuovi posti auto, 15 posti moto ed area per posteggio di biciclette.

La nuova area di sosta, accessibile da via Derna, è collegata direttamente con l’attuale adiacente parcheggio. Stante la differenza di quota con la viabilità al contorno, sono state realizzate diverse rampe di collegamento per permettere agli utenti, una volta parcheggiato il mezzo, di accedere al nuovo camminamento pedonale alberato, lungo via Derna, ed al marciapiede lungo via Massaua, realizzati a completamento dell’area.

Si è prevista inoltre la creazione di un nuovo attraversamento pedonale lungo via Derna, in corrispondenza dell’ingresso alla scuola dell’infanzia “Collodi”, onde agevolare l’ingresso e l’uscita dei bambini da scuola.