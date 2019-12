Pallets: bocciata la richiesta di Valutazione dell'Impatto Sanitario

Il Comune non chiederà la Valutazione di Impatto Sanitario sul progetto presentato da Asm Iren per la produzione di pallets da legno riciclato. Lo ha deciso, nel pomeriggio di giovedì, il Consiglio comunale, bocciando la proposta di delibera presentata dai consiglieri di minoranza Roberto Scheda, Paolo Campominosi, Andrea Conte, Renata Torazzo, Alberto Perfumo e Michelangelo Catricalà. Alla base del documento, le preoccupazioni legate all'impatto che lo stabilimento potrebbe avere sulla qualità dell'aria (già gravemente compromessa) della città di Vercelli e sulla salute dei residenti.

leggi anche: PALLET, CHIEDIAMO LA VALUTAZIONE DI IMPATTO SANITARIO

Su queste motivazioni, di fronte a un pubblico attento e che ha più volte rumoreggiato o applaudito (a seconda del livello di condivisione degli interventi), hanno insistito soprattutto i consiglieri Scheda e Catricalà, chiedendo a gran voce che il Comune si facesse carico di dare risposte “alle legittime preoccupazioni dei cittadini. Abbiamo letto tutti la classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita e nessuno è contento di sapere che Vercelli è tra le province con la peggior qualità dell'aria, tra quelle che hanno la più alta incidenza di tumori e la minor aspettativa di vita. Nessuno vuole bloccare a priori l'impianto, riteniamo però che si debbano prendere tutte le precauzioni del caso” ha detto Scheda.

Di fatto, nel corso della discussione, si sono consolidate le posizioni che erano già emerse nello scorso Consiglio comunale anche se il dibattito ha fornito l'occasione di approfondire altri aspetti tecnici legati al progetto di Asm – Iren. La Conferenza dei Servizi, convocata mercoledì, ha disposto che l'impianto venga sottoposto alla Valutazione di Impatto Ambientale (sebbene questo passaggio non fosse obbligatorio) e questo, secondo il sindaco Andrea Corsaro, ma anche secondo alcuni consiglieri del Pd, tra cui Michele Cressano e Maura Forte, rappresenta una garanzia sul fatto che tutti gli aspetti potenzialmente critici verranno esaminati dai tecnici ambientali.

“La posizione dell'amministrazione è chiara – ha detto il sindaco -: siamo favorevoli a insediamenti che non comportino un accertato rischio ambientale. L'iter autorizzativo per questo tipo di impianto non prevede una Valutazione di Impatto Sanitario. La Conferenza dei Servizi ha previsto che l'impianto venga sottoposto a valutazione di impatto ambientale e all'interno di questo procedimento verranno fatti tutti gli accertamenti tecnici del caso effettuati da tecnici deputati all'esame di questi temi”.

Rassicurazioni che non hanno convinto l'opposizione: “Noi abbiamo la responsabilità di dover chiedere ogni tipo di accertamento – ha detto Alberto Perfumo (SiAmo Vercelli), da sempre contrario all'insediamento -. Se la richiesta non è ricevibile, ce lo diranno in Conferenza dei Servizi”.

Stessa linea anche per Catricalà (Movimento 5 Stelle): “I Comuni attorno hanno chiesto che si faccia la Valutazione Sanitaria - ha detto – e noi, che dovremmo ospitare l'impianto, diciamo che è inutile?”.

Concetti condivisi anche da Jose Saggia (Fratelli d'Italia): “Riflettiamo sui dati che abbiamo sentito – è stato il suo invito -. Stiamo parlando della salute di tutti noi, pensiamoci e cerchiamo di prendere tutte le precauzioni del caso”.

Schierati sulle posizioni della giunta, invece, gli altri esponenti della maggioranza. “Tutti abitiamo a Vercelli e tutti vogliamo vivere in un ambiente sano – ha detto Romano Lavarino (Lega) -. Tutti siamo d'accordo sul fatto di doversi affidare ai tecnici: ebbene la Conferenza dei Servizi, composta di tecnici, dice che l'impianto non è sottoposto alla Vis, ma alla Via. Dunque fidiamoci di loro”.

Alla fine l'ordine del giorno e il relativo emendamento, vengono bocciati: a favore votano Catricalà, Conte, Scheda Campominosi, Perfumo e Naso. Cinque – e per motivi opposti - gli astenuti (Saggia, Cressano, Giorgio, Fragapane, Forte) e 17 i favorevoli (tutti gli altri consiglieri di maggioranza presenti alla seduta).